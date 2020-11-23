В Росприроднадзоре оценили вред, нанесённый предприятиями природе в 2020 году

Специалисты Росприроднадзора оценили в 234,7 млрд рублей вред, нанесённый предприятиями природе в 2020 году, что более чем в 10 раз превышает аналогичный показатель за 2019-й. Об этом заявил в беседе с РИА Новости начальник управления Росприроднадзора Владимир Чернышёв.

«В 2020 году произведено 632 расчёта размера вреда на сумму 234,7 млрд рублей, в том числе при причинении вреда водным объектам произведено 296 расчётов на сумму 227 млрд рублей; почвам — 336 расчётов на сумму 7,7 млрд рублей», — сказал Чернышёв.

По его словам, в 2019 году выполнено 817 расчётов на 20,3 млрд рублей. Средний размер вреда составил 23,2 млн рублей.

Как отметил Чернышёв, предприятия должны возместить причинённый вред окружающей среде, но только 0,01% взысканий оплачиваются добровольно, остальное ведомство требует возместить через суд.

Ранее глава Роспотребнадзора Светлана Родионова заявила, что размеры экологических штрафов в России являются «смехотворными».