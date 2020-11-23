В Татарстане предупредили о мошенниках, действующих от имени Роспотребнадзора

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Управление Роспотребнадзора по Татарстану предупредило о мошенниках, действующих от имени ведомства. Злоумышленники предлагают «решить» вопросы с якобы запланированными проверками.
В Татарстане предупредили о мошенниках, действующих от имени Роспотребнадзора
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Один из таких инцидентов произошёл 23 ноября. Как рассказал представитель гостиничного бизнеса в Казани, о проверке, которая якобы должна пройти, заявила неизвестная женщина, представившаяся сотрудником Роспотребнадзора.

Ещё один звонок поступил 20 ноября в лениногорский дом престарелых. Мужчина представился сотрудником Роспотребнадзора по Москве и также предложил «решить» вопрос.

В республиканском управлении ведомства отметили, что не имеют отношения к действиям указанных лиц. Роспотребнадзор уже обратился в МВД по региону.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Максим Кудрявцев беседе с Newinform прокомментировал ситуацию с телефонным мошенничеством.

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