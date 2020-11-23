В Удмуртии проводят проверку по факту возгорания в детсаду

Прокуратура Удмуртии организовала проверку по факту возгорания в детском саду №135 в Ижевске.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Планируется оценить соблюдение учреждением противопожарных мер безопасности для дошкольников. Также прокуроры хотят удостовериться в том, что государственный пожарный надзор проводился в детском учреждении в полной мере и регулярно.

Пожар произошёл 23 ноября в 10:00. Загорелся медицинский кабинет на первом этаже. Возгорание потушили через 18 минут. Площадь составила 2 кв. м. Эвакуированы 187 детей и 35 сотрудников. Пострадавших нет.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что в Казани после гибели пяти человек при пожаре возбудили уголовное дело.