В Казани после гибели пяти человек при пожаре возбудили уголовное дело
В Казани после проверки прокуратурой факта гибели пятерых мужчин при пожаре в здании на ул. Адмиралтейской возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные республиканской прокуратуры.
По предварительной версии, люди погибли при попытке потушить возгорание в неэксплуатируемом строении.
Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики.
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