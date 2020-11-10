В Казани после гибели пяти человек при пожаре возбудили уголовное дело

В Казани после проверки прокуратурой факта гибели пятерых мужчин при пожаре в здании на ул. Адмиралтейской возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные республиканской прокуратуры. По предварительной версии, люди погибли при попытке потушить возгорание в неэксплуатируемом строении. Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики.