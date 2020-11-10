В Казани после гибели пяти человек при пожаре возбудили уголовное дело

Короткая ссылка
В Казани после проверки прокуратурой факта гибели пятерых мужчин при пожаре в здании на ул. Адмиралтейской возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В Казани после гибели пяти человек при пожаре возбудили уголовное дело
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные республиканской прокуратуры.

По предварительной версии, люди погибли при попытке потушить возгорание в неэксплуатируемом строении.

Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить