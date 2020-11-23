Власти Новгородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
В Новгородской области не наблюдается резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил губернатор региона Андрей Никитин.
Власти Новгородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

«У нас растёт количество заболевших каждый день, но тем не менее пока это происходит достаточно плавным образом», — сказал он в своём обращении.

По его словам, пока в дополнительных ограничительных мерах по коронавирусу нет необходимости.

«Посмотрим, как сработают те меры, которые уже введены», — добавил он.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости COVID-19 на прошлой неделе были зафиксированы в 13 регионах России, в том числе в Новгородской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить