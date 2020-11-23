Власти Новгородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
«У нас растёт количество заболевших каждый день, но тем не менее пока это происходит достаточно плавным образом», — сказал он в своём обращении.
По его словам, пока в дополнительных ограничительных мерах по коронавирусу нет необходимости.
«Посмотрим, как сработают те меры, которые уже введены», — добавил он.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости COVID-19 на прошлой неделе были зафиксированы в 13 регионах России, в том числе в Новгородской области.