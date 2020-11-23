Автоэксперт оценил изменения сдачи автоэкзамена
- РИА Новости
В беседе с Nation News он заявил, что практически все современные водители используют навигаторы, что сильно отвлекает внимание, поэтому включить поездку с применением подобного устройства в экзамен на получение прав было бы логично.
«В определённой мере скоростные магистрали тоже показательны с точки зрения проверки водительских навыков. Это не означает, что надо выставить скорость 110 км/ч и просто рулить прямо. На автостраду ещё нужно заехать, съехать с неё, перестроиться по ходу движения. Вот что интересует инспектора, и это правильно», — сказал эксперт.
По его словам, скорость автомобилей относительно друг друга в данном случае невелика, но всё равно нужно уметь маневрировать.
«А если человек умеет, значит, он сдаст на права. У нас растёт число магистралей, никуда не денешься, не стоит в них теряться», — уточнил Субботин.
Он также выразил мнение, что водитель должен уметь пользоваться навигатором.
Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor прокомментировал изменения сдачи автоэкзамена.