Автоэксперт оценил изменения сдачи автоэкзамена

Автоэксперт Вячеслав Субботин прокомментировал внесение изменений в правила сдачи экзамена на водительские права, которые вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

В беседе с Nation News он заявил, что практически все современные водители используют навигаторы, что сильно отвлекает внимание, поэтому включить поездку с применением подобного устройства в экзамен на получение прав было бы логично.

«В определённой мере скоростные магистрали тоже показательны с точки зрения проверки водительских навыков. Это не означает, что надо выставить скорость 110 км/ч и просто рулить прямо. На автостраду ещё нужно заехать, съехать с неё, перестроиться по ходу движения. Вот что интересует инспектора, и это правильно», — сказал эксперт.

По его словам, скорость автомобилей относительно друг друга в данном случае невелика, но всё равно нужно уметь маневрировать.

«А если человек умеет, значит, он сдаст на права. У нас растёт число магистралей, никуда не денешься, не стоит в них теряться», — уточнил Субботин.

Он также выразил мнение, что водитель должен уметь пользоваться навигатором.

Ранее автоэксперт Алексей Хресин в беседе с Inforeactor прокомментировал изменения сдачи автоэкзамена.