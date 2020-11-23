Форум «Арктика: настоящее и будущее» пройдёт 10 — 12 декабря в Петербурге

Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» состоится 10 — 12 декабря в Санкт-Петербурге.

Он пройдёт при поддержке и участии Совета Федерации, Госдумы, Государственной комиссии по развитию Арктики.

Мероприятие объединит представителей профильных федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти, коммерческих компаний и научно-исследовательских организаций, а также СМИ.

Организатор — межрегиональная общественная организация «Ассоциация полярников». Возглавляет оргкомитет её президент, специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

Запланированы рабочие и панельные сессии, конференции, круглые столы. Участники обсудят вопросы социальной и экономической сферы, науки и технологий, транспорта, промышленности, связи и цифровых технологий, экологии и безопасности макрорегиона.

«Особое место в дискуссионном пространстве форума будет отведено обсуждению подготовки российского председательства в Арктическом совете в 2021 — 2023 годах, объединяющем восемь приарктических государств — Данию, Исландию, Канаду, Норвегию, Россию, США, Финляндию, Швецию, а также ряд стран-наблюдателей», — заявил Чилингаров.

Ранее эксперт по энергетике Алексей Анпилогов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие месторождений Арктики.