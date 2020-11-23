Оперштаб не планирует введения ограничений на федеральном уровне

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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России сообщил, что на федеральном уровне введение дополнительных ограничений из-за COVID-19 пока не планируется.
Оперштаб не планирует введения ограничений на федеральном уровне
  • © Мария Девахина
  • РИА Новости

«Ограничительные меры вводятся главами субъектов в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе», — приводит РИА Новости сообщение оперштаба.

Отмечается, что на федеральном уровне введение дополнительных ограничительных мер в настоящий момент не планируется.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что контроль за принятыми в регионах мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо усилить.

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