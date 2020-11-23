Оперштаб не планирует введения ограничений на федеральном уровне
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- РИА Новости
«Ограничительные меры вводятся главами субъектов в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе», — приводит РИА Новости сообщение оперштаба.
Отмечается, что на федеральном уровне введение дополнительных ограничительных мер в настоящий момент не планируется.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что контроль за принятыми в регионах мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо усилить.