Мурашко оценил использование средств для борьбы с коронавирусом

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В 58 регионах России работа по использованию выделенных для борьбы с коронавирусом средств была выполнена неплохо, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
Мурашко оценил использование средств для борьбы с коронавирусом
  • РИА Новости

«Работа по кассовому исполнению выделенных средств России для субъектов по-разному идёт, к сожалению. И 58 субъектов отработали с теми средствами, которые были направлены — в сумме 10 млрд — в регионы, 58 субъектов отработали неплохо», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Он отметил, что по остальным регионам требуется более быстрое принятие решений для обеспечения своевременной медицинской помощи.

Ранее Мурашко призвал глав регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом принимать ограничительные меры, при необходимости — в отдельных муниципалитетах.

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