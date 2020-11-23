Мурашко оценил использование средств для борьбы с коронавирусом

В 58 регионах России работа по использованию выделенных для борьбы с коронавирусом средств была выполнена неплохо, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Работа по кассовому исполнению выделенных средств России для субъектов по-разному идёт, к сожалению. И 58 субъектов отработали с теми средствами, которые были направлены — в сумме 10 млрд — в регионы, 58 субъектов отработали неплохо», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Он отметил, что по остальным регионам требуется более быстрое принятие решений для обеспечения своевременной медицинской помощи.

Ранее Мурашко призвал глав регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом принимать ограничительные меры, при необходимости — в отдельных муниципалитетах.