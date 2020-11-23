Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Российский премьер Михаил Мишустин оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции пока остаётся сложной», — заявил Мишустин.

Согласно данным оперштаба на 23 ноября, в России в течение суток выявили 25 173 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших достигло 2 114 502.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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