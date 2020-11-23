В Думе предложили штрафовать за незаконное использование знаков СМИ на митингах
- РИА Новости
«Использование в ходе публичного мероприятия отличительного признака представителя средства массовой информации... лицом, не имеющим права на его использование, влечёт наложение административного штрафа в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 50 часов», — говорится в документе на сайте Госдумы.
Правительство рассмотрело данный законопроект и дало на него положительный отзыв.
Ранее Вяткин внёс в Госдуму законопроект о запрете финансирования публичных мероприятий — митингов и протестов — из иностранных источников.