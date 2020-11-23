В Думе предложили штрафовать за незаконное использование знаков СМИ на митингах

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин внёс в нижнюю палату законопроект об административной ответственности за незаконное использование отличительных признаков работников СМИ в ходе публичного мероприятия.
В Думе предложили штрафовать за незаконное использование знаков СМИ на митингах
  • РИА Новости

«Использование в ходе публичного мероприятия отличительного признака представителя средства массовой информации... лицом, не имеющим права на его использование, влечёт наложение административного штрафа в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 50 часов», — говорится в документе на сайте Госдумы.

Правительство рассмотрело данный законопроект и дало на него положительный отзыв.

Ранее Вяткин внёс в Госдуму законопроект о запрете финансирования публичных мероприятий — митингов и протестов — из иностранных источников.

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