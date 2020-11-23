Эксперт оценил эффективность инвестиций в недвижимость

Эксперт агентства недвижимости «Авахо» Станислав Манжиевский оценил эффективность инвестиций в недвижимость.

«В таких условиях инвестиции в недвижимость более выгодны, чем депозиты. Ещё один фактор — ограничения из-за пандемии вынудили часть граждан на время отложить покупку недвижимости. После снятия основных ограничений они вернулись на рынок, присоединившись к текущим покупателям», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в результате образовался ажиотажный спрос, который наблюдается в настоящее время.

Ранее директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке ипотеки в России.