Эксперт оценил ситуацию на рынке вторичной недвижимости в России

Руководитель направления вторичной недвижимости в сервисе «Авито.Недвижимость» Руслан Закирьянов оценил ситуацию на рынке вторичной недвижимости в России.

«На протяжении последних месяцев мы видим значительный рост интереса к вторичной недвижимости. Причём в большинстве крупных российских городов», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, наибольший рост спроса зафиксирован в Новосибирске (+108%), Екатеринбурге (+101%), Челябинске (+86%), Красноярске (+77%), Казани (+77%) и Воронеже (+76%).

По словам Закирьянова, в Москве самыми востребованными районами можно назвать Некрасовку, Южное Бутово и Северный, в Петербурге — Красносельский, Приморский и Московский.

Ранее директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке ипотеки в России.