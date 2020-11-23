В Совфеде прокомментировали выход США из ДОН

Сенатор от Крымского региона Ольга Ковитиди прокомментировала выход Соединённых Штатов из Договора по открытому небу (ДОН).

В беседе с газетой «Известия» она выразила мнение, что в долгосрочной перспективе решение Вашингтона не принесёт США никакой пользы.

Как отметила сенатор, теперь страны-участницы должны будут вывести представителей американской стороны с должностей председателей неофициальных рабочих групп.

«Также предстоит определиться со статусом США, при этом рассчитывать на статус наблюдателя у американцев нет никаких шансов, учитывая то, как — хлопнув дверью — они вышли из договора», — сказала она.

Что касается России, то, по словам Ковитиди, нужно выработать конкретные требования, касающиеся соблюдения условий договора и недопущения передачи полученных данных не только третьим странам, но и США.

Ранее МИД России прокомментировал завершение Соединёнными Штатами процедуры выхода из ДОН.

22 ноября США официально прекратили выполнение своих обязательств в рамках ДОН.