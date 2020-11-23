В кабмин внесли доработанный проект правил маркировки

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Замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Олег Тухватуллин сообщил, что «доработанный проект правил маркировки внесён в правительство».
В кабмин внесли доработанный проект правил маркировки
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Проектом правил предусмотрена следующая этапность вступления в силу требований о маркировке. В первой группе товаров, к которой относятся сыры и мороженое, требования об обязательной маркировке производителями и импортёрами будут вступать в силу, планируется их вступление в силу с 1 июня 2021 года», — цитирует РИА Новости Тухватуллина.

Он сообщил, что «для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток — с 1 сентября 2021 года, для молочной продукции со сроком хранения менее 40 суток — с 1 декабря 2021 года. Сведения о выводе из оборота — планируется, что участники начнут передавать с 1 декабря 2021 года».

Ранее правительство России упростило порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов. 

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