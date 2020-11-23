Путин провёл встречу с губернатором Псковской области
- kremlin.ru
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что Ведерников проинформировал Путина об эпидемиологической обстановке и социально-экономическом положении в регионе.
Также сообщается, что отдельное внимание было уделено вопросам поддержки высокотехнологичных направлений медицины и модернизации социальной инфраструктуры приграничных территорий.
Ранее Путин в ходе совещания с членами правительства обратился к главам регионов, призвав не приукрашивать ситуацию с распространением коронавируса.