Путин провёл встречу с губернатором Псковской области

Российский лидер Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Ведерников проинформировал Путина об эпидемиологической обстановке и социально-экономическом положении в регионе.

Также сообщается, что отдельное внимание было уделено вопросам поддержки высокотехнологичных направлений медицины и модернизации социальной инфраструктуры приграничных территорий.

Ранее Путин в ходе совещания с членами правительства обратился к главам регионов, призвав не приукрашивать ситуацию с распространением коронавируса.