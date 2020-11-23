Путин провёл встречу с губернатором Псковской области

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Российский лидер Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.
Путин провёл встречу с губернатором Псковской области
  • kremlin.ru

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Ведерников проинформировал Путина об эпидемиологической обстановке и социально-экономическом положении в регионе.

Также сообщается, что отдельное внимание было уделено вопросам поддержки высокотехнологичных направлений медицины и модернизации социальной инфраструктуры приграничных территорий.

Ранее Путин в ходе совещания с членами правительства обратился к главам регионов, призвав не приукрашивать ситуацию с распространением коронавируса.

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