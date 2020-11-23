На военном совете РВСН подвели итоги учебного года

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В Московской области состоялось расширенное заседание военного совета Ракетных войск стратегического назначения, на котором подвели итоги учебного года и определили направления деятельности органов военного управления и войск в следующем году.
На военном совете РВСН подвели итоги учебного года
  • Reuters

Особенностью заседания стало его проведение в режиме видео-конференц-связи.

Как отметил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, приоритетное внимание уделяется перевооружению на новые ракетные комплексы мобильного и стационарного базирования.

Выполнение запланированных на 2020 год мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения до 81% и увеличить возможности по выполнению задач ядерного сдерживания.

Каракаев также обратил внимание на то, что в этом году вырос уровень обученности войск.

В ноябре «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму прошли учения с участием боевых расчётов С-400 «Триумф».

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