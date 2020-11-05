В Крыму прошли учения с участием боевых расчётов С-400 «Триумф»

В Крыму прошли учения с участием боевых расчётов зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Военнослужащие выполнили комплекс мероприятий по свёртыванию позиций и передислокации в запасной район под прикрытием ЗРПК «Панцирь-С».

«В ходе совершения марша из позиционного района на колонну было совершено нападение условных диверсантов. Военнослужащие подразделения охраны и обороны в составе колонны приняли бой и уничтожили «противника», — заявили в пресс-службе.

Боевые расчёты дивизиона С-400 «Триумф» также отработали комплекс мероприятий по обнаружению, взятию на контроль и сопровождению контрольных целей с их последующей ликвидацией.

Ранее Nation News сообщало, что военные полицейские ЮВО провели учения в городских условиях.