В Крыму прошли учения с участием боевых расчётов С-400 «Триумф»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Военнослужащие выполнили комплекс мероприятий по свёртыванию позиций и передислокации в запасной район под прикрытием ЗРПК «Панцирь-С».
«В ходе совершения марша из позиционного района на колонну было совершено нападение условных диверсантов. Военнослужащие подразделения охраны и обороны в составе колонны приняли бой и уничтожили «противника», — заявили в пресс-службе.
Боевые расчёты дивизиона С-400 «Триумф» также отработали комплекс мероприятий по обнаружению, взятию на контроль и сопровождению контрольных целей с их последующей ликвидацией.
Ранее Nation News сообщало, что военные полицейские ЮВО провели учения в городских условиях.