В Союзе автошкол Москвы прокомментировали изменения сдачи автоэкзамена
- РИА Новости
Об этом Александр Ачкасов заявил в беседе с газетой «Известия».
По его словам, со стороны ГИБДД к автошколам были претензии по методикам обучения — будущих водителей в автошколах «натаскивали» на маршруты, которые были заранее известны. Теперь автошколы должны подготовить водителя новой формации, готового сразу выехать на автостраду после получения водительского удостоверения.
«Мы уже постепенно вводим в подготовку водителей эти новшества и применяем их в обучении, готовим к реальным условиям езды. Новшества идут на безопасность и улучшение образовательных программ», — заключил эксперт.
Ранее в ГИБДД рассказали, чему теперь будут уделять внимание инспекторы, принимающие экзамены на водительские права.