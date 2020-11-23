В Союзе автошкол Москвы прокомментировали изменения сдачи автоэкзамена

Председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов поддержал внесение изменений в правила сдачи экзамена на водительские права, которые вступят в силу с 1 апреля 2021 года.

Об этом Александр Ачкасов заявил в беседе с газетой «Известия».

По его словам, со стороны ГИБДД к автошколам были претензии по методикам обучения — будущих водителей в автошколах «натаскивали» на маршруты, которые были заранее известны. Теперь автошколы должны подготовить водителя новой формации, готового сразу выехать на автостраду после получения водительского удостоверения.

«Мы уже постепенно вводим в подготовку водителей эти новшества и применяем их в обучении, готовим к реальным условиям езды. Новшества идут на безопасность и улучшение образовательных программ», — заключил эксперт.

Ранее в ГИБДД рассказали, чему теперь будут уделять внимание инспекторы, принимающие экзамены на водительские права.