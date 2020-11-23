Глава Хакасии принял отставку министра здравоохранения региона

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Глава Хакасии Валентин Коновалов принял отставку министра здравоохранения республики Виктора Шевченко.
Глава Хакасии принял отставку министра здравоохранения региона
  • © Александр Колбасов
  • РИА Новости

«Министр здравоохранения Хакасии Виктор Шевченко в понедельник написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое удовлетворено главой республики Валентином Коноваловым», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

И. о. руководителя ведомства был назначен Александр Стреленко.

Ранее полпред президента в СФО Сергей Меняйло заявил, что Министерство здравоохранения Хакасии не справляется с задачами, которые стоят перед ним в период пандемии коронавируса.

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