Глава Хакасии принял отставку министра здравоохранения региона
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- РИА Новости
«Министр здравоохранения Хакасии Виктор Шевченко в понедельник написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое удовлетворено главой республики Валентином Коноваловым», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
И. о. руководителя ведомства был назначен Александр Стреленко.
Ранее полпред президента в СФО Сергей Меняйло заявил, что Министерство здравоохранения Хакасии не справляется с задачами, которые стоят перед ним в период пандемии коронавируса.