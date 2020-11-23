В Минпросвещения заявили об отсутствии планов по отмене ЕГЭ

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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в ведомстве в настоящий момент не рассматривают возможность отмены Единого государственного экзамена (ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом.
В Минпросвещения заявили об отсутствии планов по отмене ЕГЭ
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Отмена ЕГЭ не обсуждается», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор не планирует менять порядок сдачи Основного и Единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ) из-за ситуации с коронавирусом.

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