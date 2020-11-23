В Петербурге за сутки выявлено почти 3 тысячи случаев коронавируса

В Санкт-Петербурге за сутки выявлено почти 3 тыс. случаев коронавируса.

«Распределение по субъектам: 1) Москва — 6866; 2) Санкт-Петербург — 2926; 3) Московская область — 971», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Как пишут «Невские новости», в Петербурге за последние сутки тесты на коронавирус сдали более 26 тыс. человек.

Под медицинским наблюдением находятся 2184 человека, из них 72 в обсерваторе, 1390 — контактные, 722 — на самоизоляции.

Председатель городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Санкт-Петербурге.