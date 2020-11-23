Закрытый из-за обледенения мост на остров Русский откроют 25 ноября

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Закрытый из-за обледенения вант мост на остров Русский во Владивостоке откроют 25 ноября, сообщает правительство Приморского края в понедельник, 23 ноября.
Закрытый из-за обледенения мост на остров Русский откроют 25 ноября
  • © Илья Аверьянов
  • РИА Новости

Об этом информирует газета «Известия».

Эксперты предполагают, что к этому времени ванты должны очиститься ото льда, падавшего на проезжую часть моста. Третьи сутки через пролив Босфор Восточный людей перевозит паром — перевезено уже более 3,5 тыс. человек и 501 автомобиль.

Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, очищают от наледи и Золотой мост, ранее также закрытый из-за обледенения.

В ведомстве уточнили, что в целом транспортная отрасль Приморья функционирует без перебоев — проезд есть ко всем населённым пунктам, на дорогах продолжает работать снегоуборочная техника.

Ранее сообщалось, что вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным ведомствам и главам регионов оказать помощь пострадавшим от непогоды в Приморье.

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