Эксперт прокомментировал идею создания банка биометрических данных

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Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов прокомментировал идею создания централизованного банка биометрических данных.
Эксперт прокомментировал идею создания банка биометрических данных
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Табылды Кадырбеков

Власов в беседе с радиостанцией «Комсомольская правда» прокомментировал риск утечки данных россиян из базы.

«Одно дело, когда информация утекает из коммерческих организаций, а другое — когда обязательства берёт на себя государство», — подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что обычно утечки бывают связаны с человеческим фактором. В связи с этим отбор в органы управления усложняется. Для тех, кто будет работать с базами данных, введут дополнительные проверки на полиграфе, психологические тесты.

«С технической точки зрения всё закрыто. Отечественная криптография хорошо развита», — заверил специалист.

Ранее стало известно, что МВД России собирается к 2024 году создать банк биометрических данных россиян и иностранцев для идентификации личности людей по изображению лица и отпечаткам пальцев.

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