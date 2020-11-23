Эксперт прокомментировал идею создания банка биометрических данных

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов прокомментировал идею создания централизованного банка биометрических данных.

Власов в беседе с радиостанцией «Комсомольская правда» прокомментировал риск утечки данных россиян из базы.

«Одно дело, когда информация утекает из коммерческих организаций, а другое — когда обязательства берёт на себя государство», — подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что обычно утечки бывают связаны с человеческим фактором. В связи с этим отбор в органы управления усложняется. Для тех, кто будет работать с базами данных, введут дополнительные проверки на полиграфе, психологические тесты.

«С технической точки зрения всё закрыто. Отечественная криптография хорошо развита», — заверил специалист.

Ранее стало известно, что МВД России собирается к 2024 году создать банк биометрических данных россиян и иностранцев для идентификации личности людей по изображению лица и отпечаткам пальцев.