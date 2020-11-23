РБК узнало о планируемой реформе институтов развития

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Правительство России утвердило концепцию реформы институтов развития, пишет РБК со ссылкой на источники в кабмине и в одном из институтов.
РБК узнало о планируемой реформе институтов развития
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Проект предусматривает ликвидацию восьми институтов развития: Фонда развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвеста, Агентства по технологическому развитию, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), Фонда развития Дальнего Востока и Арктики и Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).

При этом, предполагается, что часть функций трёх последних перейдут к госкорпорации ВЭБ.РФ.

«Весь функционал институтов развития по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится... При этом основным финансовым институтом развития Дальнего Востока действительно станет ВЭБ.РФ, чьи ресурсы значительно превышают те, которые были на балансе Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ)», — пояснил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Кроме того, по данным издания, под управление ВЭБ.РФ планируется передать Корпорацию «МСП», Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), Фонд «Сколково», «Роснано» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

В конце октября председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал слухи о его возможном уходе из компании.

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