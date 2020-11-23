В Ростове-на-Дону из-за пожара эвакуировали около 50 жителей домов

В Ростове-на-Дону из-за пожара в нежилом здании эвакуировали около 50 жителей соседних домов, сообщили в региональном главке МЧС России.

Информация о пожаре на третьем и четвёртом этажах неэксплуатируемого четырёхэтажного здания поступила в 00:25.

«В 01:11 ранг пожара №3, тушение изнутри здания невозможно. Из соседних домов эвакуировано 47 человек», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

На месте работают более 70 человек и около 30 единиц техники.

Ранее в Щёлковском районе Подмосковья из-за пожара эвакуировали 50 постояльцев дома престарелых.