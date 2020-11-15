В Подмосковье из-за пожара эвакуированы 50 человек из дома престарелых

В Щёлковском районе Подмосковья из-за пожара эвакуированы 50 постояльцев дома престарелых.

Как сообщает ТАСС, пожар возник утром 15 ноября в деревне Супонево, в частном пансионате для пожилых.

«В ванной комнате на мансардном этаже трёхэтажного здания загорелась пластиковая обшивка стен и потолка. Из-за задымления эвакуированы 60 человек, в их числе десять работников и 50 постояльцев, восемь из них — лежачие пациенты», — сообщили в экстренных службах.

Отмечается, что пострадавших нет. Пожар ликвидирован.

Ранее в Саратовской области выявили очаг COVID-19 в доме престарелых.