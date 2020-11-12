В Саратовской области выявили очаг COVID-19 в доме престарелых
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Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что очаг был выявлен после того, как у одного из сотрудников учреждения оказался положительным тест на COVID-19. Из-за этого соответствующую проверку прошли все находящиеся в интернате.
«По состоянию на 12 ноября у 429 человек — 91% — из 474 протестированных результаты тестов отрицательные. Результаты пяти тестов ожидаются. Коронавирусная инфекция подтверждена у десяти сотрудников и 30 получателей социальных услуг», — сказала собеседница.
В связи с полученными результатами были приняты все необходимые меры, включая усиление режима дезинфекции.
Ранее в двух психинтернатах Ивановской области выявили очаги коронавируса.