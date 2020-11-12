В Саратовской области выявили очаг COVID-19 в доме престарелых

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В Министерстве труда и социальной защиты Саратовской области заявили о выявлении очага коронавирусной инфекции COVID-19 в Балаковском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
В Саратовской области выявили очаг COVID-19 в доме престарелых
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что очаг был выявлен после того, как у одного из сотрудников учреждения оказался положительным тест на COVID-19. Из-за этого соответствующую проверку прошли все находящиеся в интернате.

«По состоянию на 12 ноября у 429 человек — 91% — из 474 протестированных результаты тестов отрицательные. Результаты пяти тестов ожидаются. Коронавирусная инфекция подтверждена у десяти сотрудников и 30 получателей социальных услуг», — сказала собеседница.

В связи с полученными результатами были приняты все необходимые меры, включая усиление режима дезинфекции.

Ранее в двух психинтернатах Ивановской области выявили очаги коронавируса.

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