В Астрахани произошёл пожар в многоквартирном доме

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В Астрахани произошло возгорание многоквартирного жилого дома. По предварительным данным, никто не пострадал.
В Астрахани произошёл пожар в многоквартирном доме
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по Астраханской области.

«В 15.04 поступило сообщение о загорании жилого многоквартирного одноэтажного дома барачного типа на улице Каменоярская, 50. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров», — заявили в МЧС.

Предварительно, угрозы распространения огня нет.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения. 

Ранее в Барнауле произошёл пожар в банно-прачечном комбинате на территории исправительной колонии №3. 

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