В Астрахани произошёл пожар в многоквартирном доме
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по Астраханской области.
«В 15.04 поступило сообщение о загорании жилого многоквартирного одноэтажного дома барачного типа на улице Каменоярская, 50. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров», — заявили в МЧС.
Предварительно, угрозы распространения огня нет.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
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