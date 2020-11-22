В Астрахани произошёл пожар в многоквартирном доме

В Астрахани произошло возгорание многоквартирного жилого дома. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по Астраханской области.

«В 15.04 поступило сообщение о загорании жилого многоквартирного одноэтажного дома барачного типа на улице Каменоярская, 50. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров», — заявили в МЧС.

Предварительно, угрозы распространения огня нет.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

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