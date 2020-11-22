В Казани в колонии произошло возгорание кровли столовой

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В Казани в колонии произошло возгорание кровли на площади 200 кв. м, пожар к настоящему времени локализован. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на УФСИН по Татарстану.
В Казани в колонии произошло возгорание кровли столовой
  • РИА Новости

«В 14:10 на крыше столовой для осуждённых в промышленной зоне исправительной колонии №19 на Магистральной улице начался пожар на площади около 200 кв. м», — заявили во ФСИН.

Отмечается, что на данный момент пожар локализован силами пожарной части колонии и Казани.

По данным ФСИН, причиной ЧП могло стать короткое замыкание на подстанции.

Ранее в Барнауле произошёл пожар в банно-прачечном комбинате на территории исправительной колонии №3. 

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