В Казани в колонии произошло возгорание кровли столовой
- РИА Новости
«В 14:10 на крыше столовой для осуждённых в промышленной зоне исправительной колонии №19 на Магистральной улице начался пожар на площади около 200 кв. м», — заявили во ФСИН.
Отмечается, что на данный момент пожар локализован силами пожарной части колонии и Казани.
По данным ФСИН, причиной ЧП могло стать короткое замыкание на подстанции.
Ранее в Барнауле произошёл пожар в банно-прачечном комбинате на территории исправительной колонии №3.