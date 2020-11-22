В приморском Артёме около 10 тысяч жителей накормили бесплатно

Около 10 тыс. жителей приморского Артёма, которые остались без света из-за снежного циклона, были накормлены бесплатно.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Артёмовского городского округа.

Отмечается, что накануне были развёрнуты четыре стационарных пункта питания, сегодня к ним добавились 12 полевых кухонь.

Большая часть кухонь была расположена ближе к частному сектору.

Ранее стало известно, что в Приморском крае будет введён режим чрезвычайной ситуации после обрушившегося на регион ледяного дождя в сочетании с сильным ветром, в результате которого около 150 тыс. жителей по-прежнему остаются без электричества, водоснабжения и отопления.