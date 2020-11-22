В приморском Артёме около 10 тысяч жителей накормили бесплатно
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Артёмовского городского округа.
Отмечается, что накануне были развёрнуты четыре стационарных пункта питания, сегодня к ним добавились 12 полевых кухонь.
Большая часть кухонь была расположена ближе к частному сектору.
Ранее стало известно, что в Приморском крае будет введён режим чрезвычайной ситуации после обрушившегося на регион ледяного дождя в сочетании с сильным ветром, в результате которого около 150 тыс. жителей по-прежнему остаются без электричества, водоснабжения и отопления.