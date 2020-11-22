«Спутник V» будет дешевле вакцин Pfizer и Moderna
- © РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии
Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте «Спутника V» в Twitter.
«Перевод с фармацевтического языка: анонсированная цена Pfizer ($19,50) и Moderna ($25—37) за дозу на самом деле означает, что их цена — $39 и $50—74 для одного человека», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для одного человека нужны две дозы вакцин Pfizer, «Спутник V» и Moderna.
«Цена «Спутника V» будет намного ниже», — говорится в сообщении.
Как передаёт ТАСС со ссылкой на представителя РФПИ, цена российской вакцины будет объявлена на следующей неделе.
Ранее глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что разрабатываемая компанией вакцина обойдётся странам-покупателям в $25—37 за штуку.