«Спутник V» будет дешевле вакцин Pfizer и Moderna

Цена российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19 будет намного ниже цены вакцин от западных компаний Pfizer и Moderna.

Об этом говорится в сообщении в официальном аккаунте «Спутника V» в Twitter.

«Перевод с фармацевтического языка: анонсированная цена Pfizer ($19,50) и Moderna ($25—37) за дозу на самом деле означает, что их цена — $39 и $50—74 для одного человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для одного человека нужны две дозы вакцин Pfizer, «Спутник V» и Moderna.

«Цена «Спутника V» будет намного ниже», — говорится в сообщении.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на представителя РФПИ, цена российской вакцины будет объявлена на следующей неделе.

Ранее глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что разрабатываемая компанией вакцина обойдётся странам-покупателям в $25—37 за штуку.