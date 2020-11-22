Собянин рассказал о работе над дорожной сетью

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «Россия 1» заявил, что власти города в развитии дорожной сети работают на опережение, если бы этого не происходило, столица встала бы в глухую пробку.

АГН «Москва»

© Ведяшкин Сергей

«По всем законам мы должны были встать просто в глухую пробку, но мы пытались и работаем на опережение. Прибыло меньше 10% населения, а объём дорожной сети увеличили на 17% по площади, построили за это время около 1 тыс. км дорог. И дальше продолжаем развивать дорожную сеть», — приводит РИА Новости слова Собянина. Мэр заявил, что одним из главных дорожных проектов является развитие четырёх хорд. Ранее Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве управляемой.