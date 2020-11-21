Задержанного за похищение ребёнка под Владимиром подозревают в насилии

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Мужчина, задержанный по обвинению в похищении первоклассника в Камешковском районе Владимирской области, подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщили в районном суде.
Задержанного за похищение ребёнка под Владимиром подозревают в насилии
  • РИА Новости

«Камешковский районный суд Владимирской области удовлетворил постановление... об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 26-летнего жителя Камешковского района Владимирской области К., подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 126 (похищение несовершеннолетнего. — RT), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК России (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. — RT)», — следует из пресс-релиза.

Суд арестовал подозреваемого до 19 января 2021 года.

Школьник пропал 28 сентября. Спустя почти два месяца его нашли живым. Всё это время похититель держал его взаперти у себя дома, в 20 км от деревни, где жил мальчик.

Подробнее — в материале RT.

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