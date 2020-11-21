В Приморье восстановили электроснабжение у 80 тысяч жителей

В Приморском крае восстановлено энергоснабжение у 80 тыс. жителей, работы продолжаются. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства энергетики России.

«Восстановлено энергоснабжение 80 тыс. человек, продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения ещё 106 300 человек», — заявили в министерстве.

Отмечается, что в регионе от резервных источников электроснабжения запитаны 86 котельных.

При этом около 18 тыс. жителей края остаются без теплоснабжения.

20 ноября сообщалось, что в Приморье около 150 тыс. жителей остаются без электричества, водоснабжения и отопления из-за последствий снежного циклона.