В Приморье восстановили электроснабжение у 80 тысяч жителей

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В Приморском крае восстановлено энергоснабжение у 80 тыс. жителей, работы продолжаются. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства энергетики России. 
В Приморье восстановили электроснабжение у 80 тысяч жителей
  • РИА Новости

«Восстановлено энергоснабжение 80 тыс. человек, продолжаются работы по восстановлению энергоснабжения ещё 106 300 человек», — заявили в министерстве.

Отмечается, что в регионе от резервных источников электроснабжения запитаны 86 котельных. 

При этом около 18 тыс. жителей края остаются без теплоснабжения.

20 ноября сообщалось, что в Приморье около 150 тыс. жителей остаются без электричества, водоснабжения и отопления из-за последствий снежного циклона.

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