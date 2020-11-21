СК возбудил дело после нападения на полицейских в Волгограде
- РИА Новости
«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК России («Применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья»)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого, как только его состояние стабилизируется.
В настоящее время один из полицейских и 35-летний подозреваемый госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в Волгограде водитель автомобиля без номеров ударил одного из полицейских монтировкой, второму сотруднику пришлось открыть огонь.