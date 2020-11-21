СК возбудил дело после нападения на полицейских в Волгограде

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Уголовное дело о применении насилия к представителю власти возбуждено после того, как в Волгограде водитель напал на полицейских. Об этом сообщает СУ СК России по Волгоградской области.
СК возбудил дело после нападения на полицейских в Волгограде
  • РИА Новости

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК России («Применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого, как только его состояние стабилизируется.

В настоящее время один из полицейских и 35-летний подозреваемый госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Волгограде водитель автомобиля без номеров ударил одного из полицейских монтировкой, второму сотруднику пришлось открыть огонь.

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