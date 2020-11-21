СК возбудил дело после нападения на полицейских в Волгограде

Уголовное дело о применении насилия к представителю власти возбуждено после того, как в Волгограде водитель напал на полицейских. Об этом сообщает СУ СК России по Волгоградской области.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК России («Применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого, как только его состояние стабилизируется.

В настоящее время один из полицейских и 35-летний подозреваемый госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Волгограде водитель автомобиля без номеров ударил одного из полицейских монтировкой, второму сотруднику пришлось открыть огонь.