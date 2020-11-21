В Волгограде водитель напал на полицейских

В Волгограде водитель автомобиля без номеров ударил одного из полицейских монтировкой, второму сотруднику пришлось открыть огонь.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

По данным МВД, наряд ДПС днём 21 ноября пытался остановить BMW без номеров, водитель намеревался скрыться, но полицейским удалось его догнать.

«Водитель вышел из машины и нанёс удар монтировкой по голове старшему лейтенанту полиции. Его напарник с целью пресечения противоправных действий произвёл предупредительный выстрел из табельного оружия в воздух, а затем по ногам нападавшего», — заявили в МВД.

Полицейского и водителя госпитализировали.

В конце октября неизвестный напал на полицейских рядом с входом в здание Главного управления МВД в Москве.