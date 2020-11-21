Ту-142 выполнили полёт над Северным Ледовитым океаном
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Об этом сообщила пресс-служба флота.
Отмечается, что продолжительность полёта составила около 12 часов, самолёты преодолели более 7 тыс. км.
«Маршрут пролегал над акваториями Баренцева и Карского морей, а также над отдельными районами моря Лаптевых», — цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что, помимо решения задач патрулирования, лётчики выполняли разведку ледовой обстановки. Такие данные облегчают навигацию по Северному морскому пути, уточнили в Северном флоте.
Ранее экипажи Ту-142МЗ Тихоокеанского флота провели учения в акватории Охотского моря.