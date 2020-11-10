Экипажи Ту-142МЗ Тихоокеанского флота провели учения в акватории Охотского моря

Экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ Тихоокеанского флота провели учения в акватории Охотского моря.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Самолёты взлетели с аэродрома Каменный Ручей. Лётчики провели патрулирование, отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, а также в условиях отсутствия наземных средств навигации.

Ту-142 — дальний противолодочный самолёт, дальнейшее развитие и модернизация серийного самолёта разведки и целеуказания Ту-95РЦ. На Ту-142МЗ установлена гидроакустическая аппаратура «Заречье», магнитный регистратор параметров поиска «Узор-5».

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму прошли учения с участием боевых расчётов зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».