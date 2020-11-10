Экипажи Ту-142МЗ Тихоокеанского флота провели учения в акватории Охотского моря

Короткая ссылка
Экипажи дальних противолодочных самолётов Ту-142МЗ Тихоокеанского флота провели учения в акватории Охотского моря.
Экипажи Ту-142МЗ Тихоокеанского флота провели учения в акватории Охотского моря
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Самолёты взлетели с аэродрома Каменный Ручей. Лётчики провели патрулирование, отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, а также в условиях отсутствия наземных средств навигации.

Ту-142 — дальний противолодочный самолёт, дальнейшее развитие и модернизация серийного самолёта разведки и целеуказания Ту-95РЦ. На Ту-142МЗ установлена гидроакустическая аппаратура «Заречье», магнитный регистратор параметров поиска «Узор-5».

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму прошли учения с участием боевых расчётов зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить