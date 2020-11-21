В Ростуризме оценили уточнение правил субсидирования туроператоров

Решение правительства России по расширению дат на субсидии за вывозные рейсы является справедливым. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Расширение дат, в которые туроператоры могут получить субсидию за вывозные рейсы, — справедливое решение. Вывоз туристов осуществлялся в первую очередь из соображений безопасности наших граждан и в предельно сжатые сроки», — цитирует РИА Новости Догузову.

Он подчеркнула, что данная мера поддержит туроператоров «в это непростое для отрасли время», позволит компенсировать часть убытков и сохранять рабочие места.

Уточняется, что новые правила позволят туроператорам подать заявки на получение субсидии дополнительно на ещё 391 вывозной рейс.

Ранее премьер-министр России внёс изменения в правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусом.