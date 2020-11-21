В Ростуризме оценили уточнение правил субсидирования туроператоров

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Решение правительства России по расширению дат на субсидии за вывозные рейсы является справедливым. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
В Ростуризме оценили уточнение правил субсидирования туроператоров
  • РИА Новости

«Расширение дат, в которые туроператоры могут получить субсидию за вывозные рейсы, — справедливое решение. Вывоз туристов осуществлялся в первую очередь из соображений безопасности наших граждан и в предельно сжатые сроки», — цитирует РИА Новости Догузову.

Он подчеркнула, что данная мера поддержит туроператоров «в это непростое для отрасли время», позволит компенсировать часть убытков и сохранять рабочие места.

Уточняется, что новые правила позволят туроператорам подать заявки на получение субсидии дополнительно на ещё 391 вывозной рейс.

Ранее премьер-министр России внёс изменения в правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусом.

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