В Татарстане два человека пострадали при хлопке в строящемся доме

В Татарстане два человека пострадали в результате хлопка в строящемся доме в Альметьевске. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры республики.

«В городе Альметьевске Республики Татарстан в строящемся доме произошёл хлопок, по предварительным данным, газовоздушной смеси», — заявили в прокуратуре.

ЧП произошло на улице Зарипова в ходе проведения кровельных работ в 17-этажном доме.

«В результате ЧП пострадали двое рабочих 1995 и 1993 годов рождения. С ожогами их госпитализировали в медучреждение», — заявили в ведомстве.

Ранее в Челябинске при пожаре и хлопке газа на предприятии по производству пластиковых окон погиб рабочий.