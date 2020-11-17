При пожаре в производственном цехе в Челябинске погиб человек

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В Челябинске при пожаре и хлопке газа на предприятии по производству пластиковых окон погиб рабочий. Об этом сообщило следственное управление СК России по региону.
При пожаре в производственном цехе в Челябинске погиб человек
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«В помещении цеха по производству пластиковых окон произошёл пожар и хлопок бытового газа. При тушении пожара и разборе обрушенной кровли спасателями было обнаружено тело рабочего цеха», — говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Ранее в Санкт-Петербурге произошёл крупный пожар в производственном здании в Красносельском районе.

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