При пожаре в производственном цехе в Челябинске погиб человек
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- РИА Новости
«В помещении цеха по производству пластиковых окон произошёл пожар и хлопок бытового газа. При тушении пожара и разборе обрушенной кровли спасателями было обнаружено тело рабочего цеха», — говорится в сообщении.
По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Санкт-Петербурге произошёл крупный пожар в производственном здании в Красносельском районе.