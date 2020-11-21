В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 400 тысяч

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За сутки ещё 6080 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, общее число выздоровевших достигло 400 332.
В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 400 тысяч
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил еженедельно докладывать правительству о наличии препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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