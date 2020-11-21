В Москве число выздоровевших от коронавируса превысило 400 тысяч

За сутки ещё 6080 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, общее число выздоровевших достигло 400 332.

Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил еженедельно докладывать правительству о наличии препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.