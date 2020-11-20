Путин назначил руководителя канцелярии президента
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Казакова руководителем канцелярии главы государства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
- © РИА Новости / Алексей Никольский
«Назначить Казакова Андрея Анатольевича руководителем канцелярии президента Российской Федерации», — говорится в тексте.
Ранее российский лидер внёс изменения в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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