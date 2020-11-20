Путин назначил руководителя канцелярии президента

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Казакова руководителем канцелярии главы государства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Казакова Андрея Анатольевича руководителем канцелярии президента Российской Федерации», — говорится в тексте.

Ранее российский лидер внёс изменения в состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека.