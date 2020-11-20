В Петербурге рассказали о выплатах на детей в пандемию

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании с полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном рассказал о мерах соцподдержки во время пандемии.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«В период пандемии были существенно увеличены расходы бюджета Петербурга на социальную политику и здравоохранение. Город не только сохранил все социальные выплаты, но и ввёл дополнительные меры поддержки для нуждающихся», — заявил Беглов.

По его словам, за девять месяцев 2020 года соцподдержку на общую сумму почти 50 млрд рублей получили более 2 млн человек, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Единовременные выплаты на маленьких детей, предусмотренные указом президента, получили 282 тыс. петербуржцев. Общая сумма — более 3,2 млрд рублей. Выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили около 1 млн человек на общую сумму 9,8 млрд рублей.

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