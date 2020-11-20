Автоэксперт прокомментировал идею штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч

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Эксперт издания «За рулём» Михаил Колодочкин прокомментировал предложение депутата Госдумы Александра Васильева ввести штрафы для водителей за превышение разрешённой скорости на 1 км/ч.
Автоэксперт прокомментировал идею штрафовать за превышение скорости на 1 км/ч
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Нештрафуемый порог, на мой взгляд, должен определяться технической точностью тех изделий, которые регистрируют это превышение скорости. Идеально точно ни одно устройство не работает, даже современное», — заявил он в беседе с ФАН.

По его мнению, разумный компромисс — это 10 км/ч.

Со своей стороны, председатель Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделения Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с газетой «Известия» отметил, что при размещении камеры даже угол её установки влияет на показания прибора.

«Скорость автомобиля влияет на последствия аварии, а не на аварийный процесс. Действительно, при повышении скорости выше допустимого значения последствия аварии больше», — заявил он.

Как считает Солдунов, бороться с аварийностью на дорогах необходимо комплексными мерами. К примеру, ужесточить контроль за техническим состоянием автомобилей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты не поддержат инициативу о введении штрафов для водителей за превышение разрешённой скорости на 1 км/ч.

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