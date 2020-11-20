В Гильдии риелторов России оценили ситуацию со статусом апартаментов

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Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев прокомментировал ситуацию со статусом апартаментов.
В Гильдии риелторов России оценили ситуацию со статусом апартаментов
  • РИА Новости

«Это помещения, в которых нельзя прописаться. Коммунальные услуги отличаются от коммунальных услуг в жилье, они дороже. И самое главное: люди, проживающие в апартаментах, не могут предъявить никаких претензий по отсутствию социальной инфраструктуры», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил эксперт, зачастую застройщики продают апартаменты с большими скидками, чем вводят покупателей в заблуждение.

«Нужно понимать, что квартира и апартаменты — не одно и то же», — сказал Апрелев в беседе с Nation News.

По его мнению, нужно решать вопросы с функциональным зонированием и социальной инфраструктурой. Как считает эксперт, сами по себе апартаменты жилого назначения не должны присутствовать на рынке.

Ранее сообщалось, что Минстрой планирует законодательно утвердить жилой статус апартаментов, которые уже возведены, но запретить их строительство в будущем.

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