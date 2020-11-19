Минстрой предложил запретить строительство апартаментов

Минстрой планирует законодательно утвердить жилой статус апартаментов, которые уже возведены, но запретить их строительство в будущем. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил заместитель главы министерства Никита Стасишин.

Он рассказал, что в последние полгода внутри ведомства «были разные мнения» по этому вопросу.

«Под амнистию должно попасть то, что уже построено, оно должно быть учтено в объёме ввода жилья, но с какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что всё — эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жильё», — сказал он.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков прокомментировал в беседе с ФАН ситуацию с правовым статусом апартаментов.

В марте 2019 года в Государственной думе заявляли о законопроекте об апартаментах, отмечая, что покупателям могут дать те же гарантии, что и покупателям обычных квартир.