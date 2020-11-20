В Крыму перезахоронят останки 32 красноармейцев

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В Кировском районе Крыма перезахоронят останки 32 красноармейцев, найденные поисковиками на Ак-Монайских позициях.
В Крыму перезахоронят останки 32 красноармейцев
  • ©sev.gov.ru

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу поискового объединения «Крымский рубеж» Александра Ефанова.

Церемония пройдёт в субботу.

«Одного не будем хоронить, потому что ещё не удалось его имя установить. Есть возможность это сделать», — сказал Ефанов.

Он уточнил, что в сентябре 2019 года поисковики нашли останки 20 бойцов, летом 2020-го — ещё 12.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений.

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