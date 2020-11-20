В Крыму перезахоронят останки 32 красноармейцев
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу поискового объединения «Крымский рубеж» Александра Ефанова.
Церемония пройдёт в субботу.
«Одного не будем хоронить, потому что ещё не удалось его имя установить. Есть возможность это сделать», — сказал Ефанов.
Он уточнил, что в сентябре 2019 года поисковики нашли останки 20 бойцов, летом 2020-го — ещё 12.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений.