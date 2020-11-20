Эксперт отметил важность рассекречивания документов Нюрнбергского процесса

Доктор исторических наук научный директор РВИО Михаил Мягков отметил важность рассекречивания документов Нюрнбергского процесса.

«Рассекречивание документов Нюрнбергского процесса — очень нужный и необходимый шаг, особенно в современное время», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Как отметил эксперт, в период трибунала в мировую юридическую практику вошли такие понятия, как «преступление против человечности», «геноцид», «развязывание агрессивной войны».

«Кроме того, любое уточнение или дополнение наших представлений о Нюрнберге показывает, что для ещё оставшихся в живых нацистских преступников наказание всё равно будет неотвратимым», — считает Мягков.

Ранее НСН сообщала, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин напомнил о незыблемости решений Нюрнбергского трибунала.