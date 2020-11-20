Эксперт отметил важность рассекречивания документов Нюрнбергского процесса

Короткая ссылка
Доктор исторических наук научный директор РВИО Михаил Мягков отметил важность рассекречивания документов Нюрнбергского процесса.
Эксперт отметил важность рассекречивания документов Нюрнбергского процесса
  • © Евгений Халдей
  • РИА Новости

«Рассекречивание документов Нюрнбергского процесса — очень нужный и необходимый шаг, особенно в современное время», — заявил он в беседе со «Взглядом».

Как отметил эксперт, в период трибунала в мировую юридическую практику вошли такие понятия, как «преступление против человечности», «геноцид», «развязывание агрессивной войны».

«Кроме того, любое уточнение или дополнение наших представлений о Нюрнберге показывает, что для ещё оставшихся в живых нацистских преступников наказание всё равно будет неотвратимым», — считает Мягков.

Ранее НСН сообщала, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин напомнил о незыблемости решений Нюрнбергского трибунала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить